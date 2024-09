Unternehmer übernimmt 21 Body-Shop-Filialen in Deutschland

(Zahl der verbleibenden Shops korrigiert)



DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach der Übernahme des insolventen Kosmetikhändlers The Body Shop in Großbritannien durch einen Investor gibt es auch für deutsche Filialen eine Lösung. Der Unternehmer Stefan Herzberg wird 21 der ehemals 45 deutschen Filialen zum 15. September übernehmen, wie er am Freitag in seinem Profil im Karriereportal Linkedin mitteilte. Zuvor hatte das Magazin "Wirtschaftswoche" berichtet. Hinzu kommen sechs Filialen, die von Dritten auf eigene Rechnung betrieben werden, wie Insolvenzverwalter Biner Bähr mitteilte. Insgesamt blieben dadurch 182 Arbeitsplätze in Deutschland erhalten.

Das Kosmetikunternehmen hatte Mitte Februar für seinen Geschäftszweig in Großbritannien Insolvenz angemeldet und kurz darauf auch für den Ableger in Deutschland. Die Marke Body Shop war 1976 aufgebaut worden und eine der ersten Firmen, die sich auf ethisch hergestellte Kosmetik- und Hautpflegeprodukte konzentrierte.