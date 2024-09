Frankfurt am Main (ots) - Bewegtbildforschung mit Haltung - Die

Branchenvertreter fordern einheitliche Standards für mehr Konkurrenz und

Innovation und rufen zum engagierten Einsatz für Demokratie auf



Mit mehr als 300 Vertretern der Medienbranche fand gestern in der Union Halle in

Frankfurt am Main das AGF Forum 2024 statt. Das diesjährige Programm " Total

Video: Werbung, Wirkung, Transparenz " bot eine Vielfalt an aktuellen

Branchenthemen, die durch hochkarätige Speaker präsentiert und diskutiert

wurden. Neben Einblicken in aktuelle AGF-Projekte und -Kooperationen standen vor

allem die Themen Transparenz und Verantwortung im Videomarkt im Fokus der

Veranstaltung.





"Das diesjährige Forum war extrem vielfältig und so politisch wie nie zuvor. DieAusblicke, Diskussionen und Plädoyers zu aktuellen Branchenthemen zeigen diebesondere Bedeutung, die Forschung und Medien aktuell zugetragen wird und welcheVerantwortung dies mit sich bringt.", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzendeder Geschäftsführung der AGF Videoforschung GmbH .In ihrer Eröffnungsrede betonte Niederauer-Kopf eindringlich die zentrale Rollevon einheitlichen Standards für die Medienbranche. "Standards schaffen dieVoraussetzungen für Vielfalt, Refinanzierung, Transparenz und Vergleichbarkeit.Hieraus entstehen Innovation und Wettbewerb", so Niederauer-Kopf . "Damit sindStandards ein wesentlicher Grundpfeiler einer lebendigen und vielfältigenMedienwelt." Neben der Bedeutung von Standards ging Niederauer-Kopf auch auf dieVerantwortung der Medienbranche in Zeiten wachsender Bedrohungen für dieMeinungsfreiheit und Medienvielfalt ein. "Demokratie ist keine Hautcreme, diewir uns einfach morgens oder abends auftragen können. Medien leisten hierzueinen essenziellen Beitrag und wir müssen Demokratie aktiv schützen. Es gibtkeine Alternative zur Demokratie", erklärte Niederauer-Kopf.Tatjana Damgaard, (Managing Partner GroupM Germany), Malte Hildebrandt(Geschäftsführer Screenforce), Jan Lorbach (Senior Director Strategic InsightsGfK) und Martina Vollbehr (Managing Director Pilot) verknüpften in ihrerPaneldiskussion spannende Insights aus Forschungsergebnissen ihrer Studien zugesellschaftlichen Entwicklungen mit Trends am Endgerätemarkt und denHerausforderungen für Contentmacher.Prof. Thomas Köhler zeigte in seiner Keynote mit dem Titel "Warum KI nicht alleskann - Generative Künstliche Intelligenz im Realitätscheck" die Potenziale undGrenzen von KI auf. Über KI als Herausforderung zwischen Fake News undNachhaltigkeit diskutierten auch Sonja Schwetje (Programm-Geschäftsführerin ntv& Chefredakteurin RTL News), Prof. Dr. Lisa-Charlotte Wolter (Professorin Medien& Marketing IU Hamburg) und Manfred Kluge (Co-Gründer Initiative 18 & ChairmanDACH Omnicom Media Group). "Das World Economic Forum bezeichnet die Verbreitungvon Desinformation als das größte kurzfristige Risiko weltweit. Deswegen ist esso wichtig, das Bewusstsein für die Verantwortung auch in unserer Branche fürMedienvielfalt zu stärken. Denn Freiheit braucht das ganze Bild. Medienvielfaltschützt Demokratie", so KlugeNorman Wagner, Managing Director Utiq erläuterte am Beispiel desMärchenklassikers "Des Kaisers neue Kleider", wie wichtig es ist, vermeintlichedigitale Wahrheiten kritisch zu hinterfragen und echte Transparenz zu fordern.Einen spannenden Abschluss der Veranstaltung bildete die Podiumsdiskussionzwischen Maike Abel (Digital & Corporate Marketing Director Nestlé und stv.OWM-Vorsitzende), Guido Modenbach (EVP Research, Analytics & ConsultingSeven.One Entertainment Group), Klaus-Peter Schulz (Geschäftsführer DieMediaagenturen), Uwe Storch (Head of Media Ferrero und OWM-Vorsitzender) undKerstin-Niederauer-Kopf .Über die AGF Videoforschung GmbH ( http://www.agf.de )Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutraleBewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzungvon Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sieentwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichenMillionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Datenüber die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engenAustausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende undMediaagenturen.