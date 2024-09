Zweite Welle rollt

Nach der Sommerkorrektur in der Aktie von 179,70 US-Dollar auf 86,93 US-Dollar und damit einem wichtigen Unterstützungsband bestehend aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracement hat sich eine erste Kaufwelle in den Bereich des EMA 200 bei 117,72 US-Dollar durchgesetzt. Die Abschläge der letzten Tage werden hierbei als zweite Welle angesehen, nun folgt offenbar das letzte Stück einer klassischen 123-Kursbewegung, die über entsprechende Long-Positionen eingesammelt werden kann.

Sobald es Dell über seine Hochs aus Ende August bei 117,72 US-Dollar sowie den EMA 200 bei 116,70 US-Dollar schafft zu springen, wird eine größere Erholungsbewegung an mindestens 128,50 US-Dollar favorisiert, eine überschießende Welle könnte sogar an 132,85 US-Dollar heranreichen und qualifiziert sich für ein Long-Investment. Auf der Unterseite würden Notierungen unterhalb von 100,00 US-Dollar zu einem drohenden Trendbruch führen, Abschläge zurück auf die Augusttiefs bei 86,93 US-Dollar müssten in diesem Szenario eingeplant werden.

Dell Technologies Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Ausgehend von der aktuellen Kursentwicklung kann sogar spekulativ ein Direktinvestment auf die Dell-Aktie beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ11P5 in Betracht gezogen werden, sicherer wäre es jedoch erst über den EMA 200 tätig zu werden. Zielvorgabe für die Aktie liegt bei 128,50 US-Dollar, vom aktuellen Kursniveau aus würde sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine maximale Renditechance von 120 Prozent ergeben. Ziel des Scheins läge am Ende bei 2,69 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 107,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein würde sich hierdurch ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,74 Euro ergeben. Der kurze gefasste Anlagehorizont erfordert allerdings eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes.