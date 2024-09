CAREN MIOSGA / am Sonntag, 15. September 2024, um 21 45 Uhr im Ersten (FOTO) Das Thema: "Was treibt die Union im Asylstreit, Herr Wüst?" Kein Thema treibt die Bevölkerung derzeit so um wie die irreguläre Migration nach Deutschland: In einer aktuellen Umfrage sprechen sich 82 Prozent der Befragten dafür aus, die illegale …