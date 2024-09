Ein ausländisches Medienteam lobt die "Shaangu-Lösung" bei einem Rundgang durch die Montagehalle im Nordwesten Chinas

Beijing (ots/PRNewswire) - Beim Betreten der Montagehalle von Shaanxi Blower

(Group) Co., Ltd. (Shaangu Group) lobten ausländische Medienvertreter die

umweltfreundlichen Produkte und Lösungen des chinesischen Unternehmens, die den

grünen Wandel im In- und Ausland vorantreiben.



Am 10. September besichtigten 11 Führungskräfte und Journalisten ausländischer

Medien wie Financial World (Spanien), Curierul National (Rumänien), Delovoy

Kazakhstan und Latin American News Agency (Kuba) die Montagehalle der Shaangu

Group im Lintong-Produktionspark in Xi'an City, Nordwestchina.







Medienvertreter drückten ihre Begeisterung über dieses überraschende "Treffen"

mit ihren Landesflaggen aus, die jeweils für einen Exportmarkt der

Systemlösungen für dezentrale Energie sowie der Energiespar- und

Umweltschutzprodukte der Shaangu Group stehen.



Eine solche Modellfabrik der Shaangu Group mit automatisierten und intelligenten

Werkstätten hinterließ einen tiefen Eindruck bei Isaura Diez Millan,

Chefkorrespondent der Lateinamerikanischen Nachrichtenagentur in China, der

sagte, dass China bei der Förderung der Energiewende weltweit eine

Vorreiterrolle spielt.



Die ausländischen Medienvertreter, die von leitenden Mitarbeitern der Shaangu

Group und ihrer indischen Tochtergesellschaft begleitet wurden, besuchten auch

das globale Betriebszentrum des Unternehmens für intelligente dezentrale

Energienutzungslösungen mit dem Namen "Energy Interconnection Island".



Von der Gestaltung der obersten Decke bis hin zur Energiestruktur und der

stufenweisen Nutzung von Energie ist es der Shaangu Group gelungen, die

Effizienz der Energienutzung für die Nutzer durch die Systemlösungen der "Energy

Interconnection Island" zu maximieren, und sie hat derzeit die

EISS4.0-Systemlösungen für kohlenstoffarme und energiesparende Gebäude in

intelligenten Städten entwickelt.



Während des Besuchs hoffte Serik Korzhumbayev, Chefredakteur von Delovoy

Kazakhstan, auf eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und

kasachischen Unternehmen, da die fortschrittlichen Druckluftspeicher und die

"Energy Interconnection Island" die neuesten Errungenschaften der chinesischen

Ökoenergieindustrie demonstrierten.



Zhang Li, Leiter der Stromerzeugungsabteilung der Shaangu Group, begrüßte

weitere ausländische Freunde, die das Unternehmen besuchen wollten, um zu

erfahren, welche Anstrengungen es unternimmt, um sich stärker in die

Belt-and-Road-Kooperation zu integrieren und den globalen Nutzern intelligente

und hocheffiziente Energiesystemlösungen anzubieten.



Die Shaangu Group ist ein in der Provinz Shaanxi ansässiger Anbieter von

dezentralen Energiesystemen, dessen Lösungen und Produkte in mehr als 100

Ländern und Regionen auf der ganzen Welt im Einsatz sind.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342103.html



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2503979/1.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-ein-auslandisches-medienteam-lobt-die-shaangu-losung-bei-einem-rundgang-durch-d

ie-montagehalle-im-nordwesten-chinas-302247662.html



Pressekontakt:



Linlin Yang,

linlinyanglyn@163.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/5864132

OTS: Xinhua Silk Road Information Service





Es hingen viele ausländische Flaggen aus und einige der ausländischenMedienvertreter drückten ihre Begeisterung über dieses überraschende "Treffen"mit ihren Landesflaggen aus, die jeweils für einen Exportmarkt derSystemlösungen für dezentrale Energie sowie der Energiespar- undUmweltschutzprodukte der Shaangu Group stehen.Eine solche Modellfabrik der Shaangu Group mit automatisierten und intelligentenWerkstätten hinterließ einen tiefen Eindruck bei Isaura Diez Millan,Chefkorrespondent der Lateinamerikanischen Nachrichtenagentur in China, dersagte, dass China bei der Förderung der Energiewende weltweit eineVorreiterrolle spielt.Die ausländischen Medienvertreter, die von leitenden Mitarbeitern der ShaanguGroup und ihrer indischen Tochtergesellschaft begleitet wurden, besuchten auchdas globale Betriebszentrum des Unternehmens für intelligente dezentraleEnergienutzungslösungen mit dem Namen "Energy Interconnection Island".Von der Gestaltung der obersten Decke bis hin zur Energiestruktur und derstufenweisen Nutzung von Energie ist es der Shaangu Group gelungen, dieEffizienz der Energienutzung für die Nutzer durch die Systemlösungen der "EnergyInterconnection Island" zu maximieren, und sie hat derzeit dieEISS4.0-Systemlösungen für kohlenstoffarme und energiesparende Gebäude inintelligenten Städten entwickelt.Während des Besuchs hoffte Serik Korzhumbayev, Chefredakteur von DelovoyKazakhstan, auf eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen undkasachischen Unternehmen, da die fortschrittlichen Druckluftspeicher und die"Energy Interconnection Island" die neuesten Errungenschaften der chinesischenÖkoenergieindustrie demonstrierten.Zhang Li, Leiter der Stromerzeugungsabteilung der Shaangu Group, begrüßteweitere ausländische Freunde, die das Unternehmen besuchen wollten, um zuerfahren, welche Anstrengungen es unternimmt, um sich stärker in dieBelt-and-Road-Kooperation zu integrieren und den globalen Nutzern intelligenteund hocheffiziente Energiesystemlösungen anzubieten.Die Shaangu Group ist ein in der Provinz Shaanxi ansässiger Anbieter vondezentralen Energiesystemen, dessen Lösungen und Produkte in mehr als 100Ländern und Regionen auf der ganzen Welt im Einsatz sind.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342103.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2503979/1.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-ein-auslandisches-medienteam-lobt-die-shaangu-losung-bei-einem-rundgang-durch-die-montagehalle-im-nordwesten-chinas-302247662.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/5864132OTS: Xinhua Silk Road Information Service