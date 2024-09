Erfolgsgeschichte über vier Generationen (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Vor 25 Jahren begann für Skoda eine neue Ära im

Kleinwagensegment: Am 14. September 1999 enthüllte der Hersteller auf der

Frankfurter IAA die erste Fabia-Generation



> Bemerkenswerter Verkaufserfolg: Im Lauf der vergangenen 25 Jahre lieferte

Skoda fast fünf Millionen Exemplare der bisher vier Modellgenerationen aus





> Herausragende Erfolge im Rallye-Sport: von Fabia WRC und Fabia Super 2000 biszum aktuellen Fabia RS Rally2Seit genau 25 Jahren spielt der Skoda Fabia eine unverzichtbare Rolle in derGeschichte der Marke Skoda und im gesamten Kleinwagensegment. Die ersteGeneration feierte ihre Weltpremiere am 14. September 1999 auf derInternationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt und gewann durch ihrefortschrittliche Technik schnell viele Kunden. Die folgenden drei Generationensetzten diesen Erfolg nahtlos fort: Bis heute verkaufte sich der Skoda Fabiafast fünf Millionen Mal. Auch im Motorsport hat der Fabia bleibenden Eindruckhinterlassen. Seine stolze Rallye-Historie startete 2003 mit Skoda Fabia WRC,heute fährt der aktuelle Fabia RS Rally2 weltweit Siege ein.Als der brandneue Skoda Fabia am Donnerstag, 14. September 1999 auf derFrankfurter IAA ins Rampenlicht rollte, markierte dies für den in Mladá Boleslavansässigen Automobilhersteller den Beginn einer bemerkenswertenErfolgsgeschichte im Kleinwagensegment. Heute, ein Vierteljahrhundert später,schreibt die vierte Generation des Fabia ein weiteres Kapitel dieser Story. AufBasis bewährter Tugenden wie überzeugendes Raumangebot, agiles Fahrverhalten undexzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis besteht weltweit eine hohe Nachfrage nachdem Fabia.Die erste Generation des Skoda Fabia (1999 - 2008)Das Debüt des Skoda Fabia gehörte zu den wichtigsten Premieren der 58. IAA inFrankfurt. Zum Start präsentierte Skoda ein 3,960 Meter kurzes, fünftürigesSchrägheckmodell als Nachfolger des Skoda Felicia. Weniger als ein Jahr nach demModellstart erschien die Kombiversion, 2001 folgte eine Variante mit Stufenheck.Das Design der ersten Fabia-Generation ging auf ein Team von rund 20 Designernunter Leitung des damaligen Leiters von Skoda Design Dirk van Braeckel zurück.Technisch basierte der erste Fabia auf der Kleinwagenplattform PQ24, es standenviele unterschiedliche Antriebsoptionen zur Wahl. Im März 2003 ging diesportliche Version Fabia RS an den Start, ausgestattet mit einem kraftvollen 1,9TDI Turbodiesel, der 96 kW (130 PS) leistete und dynamische Fahrleistungen mitvorbildlicher Kraftstoffeffizienz verband.Die zweite Generation des Skoda Fabia (2006 - 2014)