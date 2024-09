Fed-Zinssenkung eine "gute Gelegenheit für Gewinnmitnahmen"

Ein solcher "Jumbo-Schritt" könnte zudem unerwünschte Signalwirkungen auslösen. Henseler betont, dass ein großer Zinsschritt die Finanzmärkte in Aufruhr versetzen und Rezessionsängste neu entfachen könnte. "Es wäre ein Paukenschlag, der die Märkte dominieren würde, was vor den Wahlen ungünstig für die Fed sein könnte", so die Expertin weiter. Sie erwartet daher einen vorsichtigeren Ansatz der US-Notenbank.

Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, sieht in der vermeintlichen Zinssenkung eine gute Gelegenheit für Gewinnmitnahmen:

Viele Anleger hoffen auf einen großen Zinsschritt, doch dieser wird höchstwahrscheinlich ausbleiben.

Die Märkte könnten dem Experten nach enttäuscht werden, wenn die Fed nicht die erwarteten 50 Basispunkte liefert. Molnar warnt zudem, dass weitere Zinssenkungen sowohl in den USA als auch in Europa erst dann erfolgen dürften, wenn die konjunkturelle Abkühlung deutlicher sichtbar wird.

Die Märkte blicken gespannt auf die Fed-Sitzung am 18. September und darüber hinaus. Henseler rechnet mit weiteren Zinsschritten in diesem Jahr, jedoch in moderaten 25-Basispunkte-Schritten. Die Fed werde den geldpolitischen Kurs abhängig von den kommenden Daten gestalten und eine vorsichtige Lockerung bevorzugen. Powell werde die Tür für weitere Zinssenkungen offen lassen, aber wohl erst ab März 2025 mit einem langsameren Tempo vorgehen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion