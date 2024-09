2024 Challenge Beijing erfolgreich abgeschlossen

BEIJING, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Vom 7. bis 8. September 2024 wurde die "2024 Challenge Beijing" im malerischen Yanqing-Distrikt von Peking erfolgreich abgeschlossen. An dieser zweitägigen Veranstaltung nahmen über 1.100 Athleten aus 20 Ländern und Regionen teil, die sich im Beijing Shiyuan International Tourism Resort versammelten, um den Nervenkitzel der Wettkämpfe inmitten atemberaubender Naturlandschaften zu erleben und gleichzeitig den reichen kulturellen Charme von Yanqing zu genießen.

Unter den Teilnehmern befanden sich auch Vertreter der China Triathlon Sports Association (CTSA), der Regierung des Bezirks Yanqing, der Beijing Shi Yuan Investment Development Co. Ltd, der Challenge Family und von Druid Sports, die das erfolgreiche Debüt dieser Veranstaltung in Yanqing miterlebten.