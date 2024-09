Mit der Copywritervermittlung der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH zu professionellen Copywritern und besten Ergebnissen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Windorf (ots) - Copywriting ist ein wichtiges Marketinginstrument, um neueKunden zu gewinnen und die eigenen Produkte oder Dienstleistungen ins rechteLicht zu rücken. Doch damit die Texte die eigene Zielgruppe auch wirklichüberzeugen, braucht es mehr als einfache 08/15-Aussagen - gefragt sind alsoprofessionelle Copywriter, die die nötigen Techniken mitbringen. Um Agenturen,Dienstleistern, Coaches und Onlineshops die Suche nach diesen zu erleichtern,bieten Lobna und Michael Schafhauser mit der Schafhauser & SchafhauserConsulting GmbH eine Vermittlung ausgebildeter Copywriter an. Was genau es damitauf sich hat, erfahren Sie hier.Der Erfolg des Marketings hängt zu 80 Prozent von der Qualität der Werbetexte ab- Unternehmen können sich heute also nicht mehr leisten, schlechte Werbetexte zuveröffentlichen. Doch für professionelle und funktionierende Texte braucht esauch die richtigen Copywriter, die nicht nur das nötige Know-how undentsprechende Techniken mitbringen müssen, sondern im Bestfall auch einVerständnis für die eigene Zielgruppe. Die Suche nach geeigneten Copywriternstellt Unternehmen daher mehr und mehr vor Herausforderungen. "Bis Unternehmenden für sich passenden Copywriter gefunden haben, investieren sie meist vielZeit und Geld", erklärt Lobna Schafhauser von der Schafhauser & SchafhauserConsulting GmbH."Ein Grund den Kopf in den Sand zu stecken ist das aber sicherlich nicht",ergänzt ihr Geschäftspartner Michael Schafhauser. "Schließlich gibt esmittlerweile Möglichkeiten, schnell und unkompliziert an professionelleCopywriter zu kommen, die genau zum eigenen Angebot passen." Michael und LobnaSchafhauser sind selbst seit über sieben Jahren als Copywriter tätig und gebenihre Erfahrungen mit der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH an angehendeCopywriter und fortgeschrittene Werbetexter weiter. Sie wissen daher aus eigenerErfahrung, worauf es bei effektivem Copywriting wirklich ankommt. Um Agenturen,Dienstleistern, Coaches und Onlineshops die Suche nach professionellenCopywritern zu erleichtern, bieten die Experten mittlerweile sogar einenVermittlungsservice für entsprechende Talente an - und das ganz ohneVermittlungsprovision. So konnten sie bereits viele Unternehmen mit den dringendbenötigten Copywritern zusammenbringen.Der Vermittlungsservice der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH:Talentpool aus über 750 qualifizierten CopywriternMarktführer haben meist eines gemeinsam: Sie nutzen verkaufsstarke Werbetexte,