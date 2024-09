1664 und André Saraiva kündigen neue Zusammenarbeit und Welttournee an

Berlin (ots/PRNewswire) - Die renommierte französische Biermarke 1664 freut

sich, eine spannende Zusammenarbeit mit dem weltweit bekannten Künstler André

Saraiva, auch bekannt als Mr. A, anzukündigen.



Die Kooperation mit 1664 wird eine "kreative Übernahme" der Bieretiketten und

-verpackungen der Marke beinhalten, bei der Andrés Graffiti-Stil so integriert

wird, als wäre dieser direkt auf die bereits existierenden Flaschen und

Merchandising-Artikel von 1664 gesprüht worden. Die Zusammenarbeit ist als

globale "Welttournee" geplant, die Andrés einzigartigen künstlerischen Stil in

die Schlüsselmärkte von 1664 einführt. Die Partnerschaft "1664 x André" will die

Kreativbranche auf globaler Ebene ebenso zelebrieren wie ihre Freigeister.





Der französisch-schwedische Graffiti-Künstler und Entrepreneur André Saraiva hatdie Welt mit seiner verspielten und kultigen Figur Mr. A in seinen Bann gezogen.Dieser Cartoon-Charakter, bekannt für sein fröhliches rundes Gesicht, das breiteLächeln und das zwinkernde Auge, und oft in leuchtendem Rosa dargestellt, ist zueinem festen Bestandteil urbaner Landschaften in aller Welt geworden. Mit seineminnovativem "Love Graffiti" setzt Saraivas sein kreatives Schaffen fort, indemer Graffiti mit den Namen von Einzelpersonen in poppigen Farbenindividualisiert, die von ihren Liebsten in Auftrag gegeben wurden.Anstatt von der Streetart zu Galerieausstellungen überzugehen, hat sich Andrédafür entschieden, seine künstlerische Vision im Nachtleben in Szene zu setzen.Er hat zahlreiche Clubs und Partylocations in Großstädten wie Paris, New Yorkund Tokio dekoriert und diesen Orten so ein Gefühl utopischer Freundlichkeit undpulsierender Energie verliehen. Seine künstlerischen Beiträge haben dasNachtleben und die Clubkultur in diesen Metropolen maßgeblich beeinflusst, undder Künstler ist zu einem Synonym für einen freigeistigen Mix aus Kunst, Mode,Stil und Spaß geworden.Zur Feier dieser Partnerschaft wurde eine von André Saraiva entworfenelimitierte Sonderedition des Lifestyle-Biers "Blanc de Blanc" herausgebracht.Die Zusammenarbeit begann im August auf der Copenhagen Fashion Week, als sichdie Türen zu einem lokalen 1664-Kiosk öffneten - einem Ort im Stil der kleinen,charmanten Kioske, die ein fester Bestandteil des Stadtbildes von Kopenhagensind. Hier durften Modefans und Besucher aus aller Welt eine reizvolle Mischungaus dänischer Hygge-Gemütlichkeit und einer kuratierten Auswahl anunverzichtbaren Kiosk-Klassikern, Merchandise von 1664 x André und natürlichkaltem Bier genießen.In Zusammenarbeit mit der Copenhagen Fashion Week stellte 1664 eine starkeVerbindung zur dynamischen und demokratischen Mode- und Kulturszene Dänemarksher. Der Kiosk bot einen Raum für die Community, in dem die Gäste denverspielten Charakter der Marke erleben und neue Interpretationen ihrerstylischen Identität in Augenschein nehmen konnten.Darüber hinaus hat André ein herausragendes Wandgemälde im Zentrum vonKopenhagen geschaffen, das die Farbe, das Herz und den Stil von André x 1664erlebbar macht.Zu 1664:1664 ist eine kultige Pariser Biermarke, die für ihren großartigen Geschmack,ihre Premiumqualität und ihr reiches Erbe bekannt ist. Die Marke ist bestrebt,dort aufzutauchen, wo andere Biermarken nicht präsent sind - indem sieKonsument:innen mit einzigartigen kulturellen Kooperationen begeistert, diekühne Individualität und Ausdruck in Mode und Kunst gebührend feiern.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2504230/1664_Andre_Saraiva.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2504949/1664_Andre_Saraiva_2.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/1664-und-andre-saraiva-kundigen-neue-zusammenarbeit-und-welttournee-an-302247752.htmlPressekontakt:Anastasia Kopych,Global Brand Manager,1664 - anastasiia.kopych@carlsberg.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/176171/5864240OTS: André Saraiva