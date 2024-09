Internationale Börsen im Aufwind: DAX, Dow Jones und S&P 500 im Plus

Entwicklung der Indizes

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein überwiegend positives Bild. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.707,58 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,75%. Noch besser schneidet der MDAX ab, der bei 25.600,49 Punkten liegt und einen Zuwachs von 1,11% aufweist. Der SDAX kann sich ebenfalls deutlich verbessern und steht bei 13.536,44 Punkten, was einem Anstieg von 1,52% entspricht. Der TecDAX zeigt sich ebenfalls im grünen Bereich und notiert bei 3.314,67 Punkten, was einem Plus von 0,60% entspricht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Entwicklung. Der Dow Jones steht aktuell bei 41.499,04 Punkten und legt um 0,98% zu. Der S&P 500 notiert bei 5.631,75 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,64%. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute eine solide Performance abliefern, wobei der SDAX mit einem Plus von 1,52% die stärkste Entwicklung zeigt. Auch die US-amerikanischen Indizes sind im Plus, wobei der Dow Jones mit einem Zuwachs von 0,98% die stärkste Performance unter den US-Indizes aufweist.Zalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 10,30% an, gefolgt von Siemens Energy mit 9,44% und Commerzbank, die um 4,17% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Merck einen leichten Rückgang von -0,21%, während Siemens Healthineers um -0,42% fiel.DHL Group schloss mit einem Minus von -1,02%.ThyssenKrupp konnte im MDAX um 5,49% zulegen, gefolgt von HelloFresh mit 4,75% und Hugo Boss, der um 4,63% stieg.Auf der anderen Seite fiel ENCAVIS um -0,47%, SILTRONIC AG um -1,16% und Gerresheimer verzeichnete den stärksten Rückgang mit -2,52%.Im SDAX dominierte adesso mit einem Anstieg von 5,98%, gefolgt von Duerr mit 5,83% und PNE, das um 5,19% zulegte.Elmos Semiconductor fiel um -0,45%, KSB Vz. um -0,71% und IONOS Group verzeichnete einen Rückgang von -1,05%.Im TecDAX führte PNE mit 5,19%, gefolgt von Evotec mit 4,31% und Nordex, das um 4,21% zulegte.Siemens Healthineers fiel um -0,42%, Elmos Semiconductor um -0,45% und SILTRONIC AG verzeichnete einen Rückgang von -1,16%.Im Dow Jones stieg Intel um 1,99%, IBM um 1,83% und American Express um 1,73%.Apple verzeichnete einen Rückgang von -0,14%, JPMorgan Chase fiel um -0,52% und Boeing schloss mit -0,57%.Warner Bros. Discovery (A) führte die S&P 500-Werte mit einem Anstieg von 8,42%, gefolgt von Etsy mit 7,96% und Caesars Entertainment, das um 5,91% zulegte.United Parcel Service Registered (B) fiel um -1,43%, Albemarle um -1,67% und Enphase Energy verzeichnete den stärksten Rückgang mit -4,30%.