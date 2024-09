Eröffnungsfeier des üros von BMC France

LILLE, Frankreich, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 12. September 2024 veranstaltete BMC eine große Eröffnungsfeier in seinem neuen Büro in Marcq-en-Barœul, Frankreich. Mitarbeiter aus ganz Europa und Mitglieder des Führungsteams des Unternehmens nahmen an dieser Veranstaltung teil.

Während der Feier hielt George Zhuang, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsleiter von BMC Medical Co., Ltd., eine enthusiastische Rede, in der er auf die 23 Jahre des Wachstums und der Erfolge von BMC zurückblickte. Er skizzierte auch den Fahrplan für die künftige Entwicklung von BMC France und bedankte sich herzlich bei den Kunden und Mitarbeitern von BMC für ihre Unterstützung. Lyla Niu, Direktorin für internationale Geschäfte, gab einen Ausblick auf den europäischen Markt. Doris Dong und Julien Yu, Vertreter des französischen Unternehmens, eröffneten anschließend mit dem Durchschneiden eines Bandes offiziell das Büro von BMC France.