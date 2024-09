JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat T-Mobile US mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Overweight" sowie auf der "Analyst Focus List" belassen. Die Anleger dürften sich insbesondere auf das Servicegeschäft konzentrieren, schrieb Analyst Sebastiano Petti in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag des Mobilfunkers. Auch das nächste Kapitalausschüttungsprogramm bis 2027 rücke wohl bereits in den Fokus./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / 00:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 183,2EUR auf Tradegate (13. September 2024, 19:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sebastiano Petti

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m