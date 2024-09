Der Global AI Summit 2024 hat am letzten Tag die Daten- und KI-Landschaft weiter verändert

RIAD, Saudi-Arabien, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Die dritte Ausgabe des Global AI Summit (GAIN) ging heute zu Ende, nach einer Reihe von hochkarätigen Kooperationen, die KI-Innovationen und Wachstum vorantreiben sollen.

Der von der saudischen Daten- und KI-Behörde (Saudi Data and AI Authority, SDAIA) veranstaltete GAIN brachte KI-Experten und Führungskräfte aus der Wirtschaft aus der ganzen Welt zusammen. Der letzte Tag begann mit einer Sitzung, in der die technischen Grundlagen der Explainable AI (erklärbare KI) untersucht wurden – Systeme, die Menschen dabei helfen, die Vorhersagen von Modellen des maschinellen Lernens zu interpretieren. An der Sitzung nahmen Vertreter des Alan Turing Institute, von Thales und von Cognizant Technology Solutions teil.