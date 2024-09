Oberstes Gericht zieht Geldbuße von X und Starlink in Brasilien ein In der Auseinandersetzung mit dem Tech-Milliardär Elon Musk hat der brasilianische Bundesrichter Alexandre de Moraes die Einziehung eines fälligen Bußgeldes von den Bankkonten der Unternehmen X und Starlink angeordnet. Der Betrag in Höhe von 18,35 …