Einsturz muss alarmieren / ein Kommentar von Wolfgang Mulke zur Dresdner Carolabrücke

Berlin (ots) - Dresden ist knapp einer Katastrophe entgangen. Das war die gute

Nachricht in dieser Woche. Die schlechte ist, dass vermutlich auch andere

Brückenbauwerke einsturzgefährdet sind, auch wenn es nicht auf den ersten Blick

erkennbar ist. Hastige Verkehrseinschränkungen bei anderen Querungen wie an der

Elbe weisen auf eine gewisse Nervosität der verantwortlichen Behörden hin.

Spekulationen über die tatsächliche Ursache des Zusammenbruchs großer Teile der

Carolabrücke helfen nicht weiter. Fachleute werden sie ergründen. Wohl aber

lassen sich Schlüsse aus dem Unglück ziehen. Eine Debatte um den Zustand der

Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist unerlässlich.



So verdeutlicht der sichtbare Schaden in Dresden schon, dass ein Neuaufbau viel

teurer kommt als rechtzeitige Investitionen in die Instandhaltung. Dabei geht es

nicht nur um die reinen Baukosten, sondern auch um die Schäden, die durch die

nun ausfallende Verkehrsverbindung oder die zerstörten Fernwärmeleitungen

entstehen. Die Sanierung des betroffenen Teils der Carolabrücke stand für das

kommende Jahr auf dem Plan. Was zu spät gepflegt wird, kann ein teures Fiasko

werden. Vor diesem Szenario warnen Fachleute wie Ökonomen schon lange. Vorbeugen

ist viel billiger als neu zu bauen.







der rund 28.000 Autobahnbrücken in Deutschland müssen instand gesetzt werden.

Mehr als die Hälfte davon sind älter als 40 Jahre. An ihnen nagt zwangsläufig

der Zahn der Zeit. Gleiches gilt nach einer Aufstellung des Bundestags aus dem

Jahr 2020 für gut 1000 der fast 26.000 Eisenbahnbrücken. Mehr als ein Drittel

ist mehr als 100 Jahre alt.



Es ist nicht so, dass der Staat die Anlagen bewusst verfallen lässt. Sowohl für

die Straße als auch für die Schiene läuft ein Sanierungsprogramm. Angesichts der

Bilder aus Dresden müssen sich die Verantwortlichen aber fragen, ob das Tempo

der Modernisierungen ausreicht. Ein Umdenken ist auch in der Politik gefragt.

Allzu oft wird da lieber in Projekte investiert, die sich medienwirksam in Szene

setzen lassen. Reparieren bringt kaum Pluspunkte, eher Ärger, weil zeitweilig

Bequemlichkeit verloren geht. Auch Ideologie kann zum Hemmschuh einer

Verbesserung werden, etwa wenn der Straßenverkehr ohnehin eingedämmt und deshalb

kein Geld für den Erhalt der Wege bereitgestellt werden soll.



Eine radikale Beschleunigung der Brückensanierung ist auch bei einem Umdenken

kaum realistisch. Dazu fehlen die Kapazitäten am Bau. Doch was geleistet werden

könnte, sollte auch in Angriff genommen werden und nicht an fehlenden

finanziellen Möglichkeiten scheitern. Die In­frastruktur wurde zu lange

vernachlässigt. Der notwendige Erhalt ist dadurch schon sehr teuer geworden. Ihn

durch eine Schuldenbremse zu verlangsamen, kann am Ende noch teurer zu stehen

kommen, etwa wenn Menschen bei einem Unglück ums Leben kommen.



Bisher hat wohl kaum jemand in Deutschland den Zusammenbruch einer Brücke für

möglich gehalten. Entsprechende Bilder kannte man nur aus anderen Ländern wie

Italien oder den USA zum Beispiel. Im Ausland kommt mit den Bildern die

Botschaft an, dass auch das einstige Musterland an Perfektion nicht mehr gut

funktioniert. Besucher der Fußball-EM haben ja hinsichtlich des Bahnverkehrs

kürzlich auch diesen Eindruck mit nach Hause genommen. Die Carolabrücke steht

auch sinnbildlich für den Zustand des Landes.



