Euro kann Gewinne nicht halten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag seine zeitweise deutlichen Gewinne nicht behaupten können. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt noch 1,1079 US-Dollar, nachdem sie zuvor noch bis auf 1,1101 Dollar geklettert war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1081 (Donnerstag: 1,1016) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9024 (0,9077) Euro gekostet.

Nach der Leitzinssenkung der EZB am Donnerstag hatte der Euro deutlich zugelegt. Der Schritt war allerdings allgemein erwartet worden. Zudem hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde keine Signale für eine weitere Zinssenkung auf der nächsten Sitzung im Oktober gegeben. Es werde "Sitzung für Sitzung" nach der Datenlage über die Zinsen entschieden, machte Lagarde deutlich.