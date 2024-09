SDAIA vergibt Medaillen an 44 Studenten aus über 25 Ländern bei der ersten internationalen Olympiade für künstliche Intelligenz

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Seine Exzellenz Dr. Esam Alwagait,

Direktor des Nationalen Informationszentrums der saudischen Behörde für Daten

und künstliche Intelligenz (SDAIA), ehrte die Gewinner der ersten

internationalen Olympiade für künstliche Intelligenz. Die Veranstaltung wurde

von SDAIA in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Zentrum für Forschung und

Ethik der Künstlichen Intelligenz (ICAIRE) und dem Internationalen

Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (IRCAI) unter der Schirmherrschaft

der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und

Kultur) organisiert.



S.E. Dr. Alwagait überreichte den Gewinnern am dritten Tag des Global AI Summit,

der heute zu Ende ging, Medaillen und Ehrungen. Insgesamt erhielten 8

Schülerinnen und Schüler eine Goldmedaille, 16 eine Silbermedaille und 20 eine

Bronzemedaille. Die preisgekrönten Schülerinnen und Schüler brachten ihre große

Freude zum Ausdruck und betonten, dass der Sieg sie dazu anspornt, ihre Talente

in Bereichen der künstlichen Intelligenz weiterzuentwickeln. Sie brachten auch

ihre Hoffnung auf zukünftige Möglichkeiten zum Ausdruck, zum Fortschritt der KI

und ihrem Potenzial zum Nutzen der Menschheit beizutragen.







wobei jedes Land durch ein Team von bis zu vier Schülern vertreten wurde. Am

ersten Tag führten die Schüler fünf Stunden lang wissenschaftliche Tests durch.

Am zweiten Tag absolvierten sie experimentelle Tests, bei denen sie mit Hilfe

von KI-Techniken auf einer speziell entwickelten Plattform Lösungen für

wissenschaftliche Probleme entwickelten. Am dritten Tag stellten sich die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer praktischen Tests, in denen die Sieger ermittelt

wurden. Am letzten Tag des Gipfels wurden den Gewinnern Preise und Medaillen

verliehen, womit die erste KI-Olympiade der Welt abgeschlossen wurde.



Die Olympiade diente als internationale Plattform für Wettbewerbe im Bereich der

künstlichen Intelligenz, die die Teilnehmer zusammenbrachte und aktive

Diskussionen förderte, um die vielfältigen Anwendungen der KI zu erkunden. Ziel

war es, außergewöhnlich begabte junge Menschen in diesem schnell wachsenden

Bereich zu fördern. Darüber hinaus förderte die Olympiade die Organisation von

KI-Wettbewerben für Schüler der Sekundarstufe und motivierte sie, intelligente

Lösungen durch Algorithmenentwurf, Lernen, Datenstrukturierung und

Programmierung zu entwickeln. Die Veranstaltung bot Studenten, KI-Spezialisten

und globalen Entscheidungsträgern die Gelegenheit, sich mit der zukünftigen

Drei Tage lang nahmen die Schüler einzeln an den Tests der KI-Olympiade teil,



