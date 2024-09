Die Ampel ist aber auch cool

Wir schreiben gegenwärtig das Jahr 9 nach der Außerkraftsetzung aller wichtigen Gesetze und Regelungen zum Asyl und der Zuwanderung durch die Ü70-Partei CDU.

Und da haben sich deren Granden jetzt plötzlich überlegt, vielleicht doch einmal etwas dagegen zu tun.

Ein bisschen spät, oder? Ich denke deshalb auch, dass es bestimmt viele gibt, die die SPD und die Grünen jetzt total cool finden.

Und seit ich in einer Umfrage gelesen habe, dass null Prozent der Bundesbürger gegenwärtig mit der aktuellen Regierung zufrieden sind, muss ich mir als Contrarian da natürlich zumindest ein paar Gedanken machen.

Neulich habe ich unseren Finanzminister zum ersten Mal in seinem auch nach drei Jahren immer noch nicht fertigen Garten am Swimmingpool stehen sehen. Der ist zwar kleiner als sein Dienstwagen, hat aber bestimmt genau wie sein Bundeshaushalt eine Gegenstromanlage.

Und wie er da so stand, ein Lächeln auf den Lippen, wirkte er auf mich wie ein kleiner Junge an Heiligabend, der geschenkt bekommen hat, was er sich so lange gewünscht hat.

Da dachte ich dann, eigentlich ist das ein guter Junge. Er ist wohl nur im Machtrausch derzeit, macht aber unser Land sicher nicht absichtlich kaputt.

Der Kanzler ist dagegen von anderem Kaliber und zeigt, was er für eine coole Socke ist. Denn je nach Quelle 20.000 bis über 60.000 Euro im Jahr für das Schneiden seiner Haare auszugeben, ist schon eine Ansage.

Damit sagt er nämlich zu allen Leuten aus der Wirtschaft, die sich soo toll finden: Ihr könnt Euch zwar alle teure Frauen und Schiffe und Wohnungen leisten, aber so viel fürs Haareschneiden nicht.

Und ein Kanzler muss auch einmal zeigen, wie überlegen er ist. Egal, in welchem Bereich.

Die Kritik an unserer Außenministerin finde ich hingegen ziemlich überzogen. Immerhin spricht sie viel besser deutsch als ihre Counterparts in China und den USA, und das ist doch schon etwas.

Nicht verstehen tue ich dagegen, dass sie einen Mann wegen Beleidigung angezeigt hat, der im Internet geschrieben hatte, sie wäre die dümmste Außenministerin der Welt.

Denn so etwas ist doch keine Beleidigung, es ist vielmehr eine Tatsachenbehauptung. Und wenn die falsch ist, geht das natürlich nicht, das verstehe ich, doch wenn die Behauptung richtig ist, ist es eben eine Tatsache.

Ich denke, die Ampel sollte sich schleunigst daran machen, endlich auch einen PISA-Test für Außenministerinnen durchzuführen.

Bleiben noch die restlichen Regierungsmitglieder der Grünen und der SPD. Die kann man hassen, doch ist es nicht auch cool, so ganz ohne Ausbildung, Beruf und Wissen an die Spitze des Staates zu kommen?

Es ist also wirklich schwierig, die Politik heute zu beurteilen. Was allerdings auch gar nicht notwendig ist, weil es einen grundlegenden Wechsel in "unserer" Demokratie gar nicht geben kann. Das haben die weisen Herrscher schließlich bereits vorausschauend festgelegt.

Und nicht einmal Putin und ein neuer Krieg mit Russland wird daran etwas ändern können. Dann muss nur der Steuerzahler bald auch noch für die Pflege des Führerbartes aufkommen.

Bernd Niquet

berndniquet@t-online.de