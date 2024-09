Brent Öl vor nächstem Preisdebakel. So tief kann es noch gehen

So ganz überraschend kam der veritable Preiseinbruch nicht. Bereits zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zu Brent Öl trübte sich das Chartbild massiv ein. Brent Öl rauschte zum damaligen Zeitpunkt unter die wichtigen Preisbereiche von 77 US-Dollar und 75 US-Dollar. Damit eröffnete sich für den Ölpreis weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 70 US-Dollar. Zwischenzeitlich notierte Brent Öl bereits unterhalb von 70 US-Dollar und bestätigte damit die schwache Verfassung.

Nachfragesorgen dominieren das Handelsgeschehen

Die Ölnachfrage schwächelt. Die zuletzt veröffentlichten Konjunkturdaten, vor allem die chinesischen, offerieren auch nicht unbedingt die Aussicht auf eine baldige Besserung. So muss in den kommenden Monaten mit weiterem Druck von dieser Seite gerechnet werden. Kurzfristige Preistreiber könnten immer wieder für temporäre Verschnaufpausen bzw. Erholungsphasen sorgen, doch der übergeordnete Trend scheint bis auf weiteres vorgezeichnet zu sein.

US-Ölproduktion beeindruckt unverändert

Einmal mehr an dieser Stelle der gewohnte Blick auf die aktuellen US-Daten: Die EIA (Energy Information Administration) vermeldete für die Woche zum 06. September im Vergleich zur Vorwoche einen Anstieg der US-Rohöllagerbestände um 0,8 Mio. Barrel auf 419,1 Mio. Barrel. Die Ölförderung in den USA präsentiert sich unverändert stark. Die EIA gab die Ölförderung für die Woche zum 06. September mit 13,3 Mio. bpd an. Bereits in der Vorwoche lag die Ölförderung bei 13,3 Mio. bpd.

Fazit

Die fundamentale Gemengelage schlägt auf die Preisgestaltung durch. Der Ausflug von Brent Öl unter die 70 US-Dollar unterstreicht die schwache technische Verfassung des Ölpreises. Wie könnte es nun in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen? Aktuell ist ein zaghafter Versuch zu beobachten, eine Erholung auf die Beine zu stellen. Bislang lässt die Erholung allerdings wichtige Attribute, wie Durchschlagskraft, vermissen. Um dem aktuellen Vorstoß auf der Oberseite Relevanz zu verleihen, muss Brent Öl über die Widerstände bei 72+ US-Dollar und 75 US-Dollar laufen. Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus. Vielmehr muss aufgrund der aktuellen Schwäche mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 60 US-Dollar gerechnet werden.