Medigene präsentiert Fortschritte zur KRAS-Bibliothek und der UniTope- und TraCR-Technologie bei ESMO 2024

Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, präsentierte auf dem ESMO-Kongress 2024, der vom 13. bis 17. September 2024 in Barcelona stattfand, Updates für seine T-Zell-Rezeptor (TCR)-Bibliothek, die auf Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog (KRAS) abzielt, und hob außerdem die Fortschritte seiner UniTope- und TraCR-Technologie hervor, die als universelles System zum Markieren und Lokalisieren rekombinanter TCRs (rTCRs) in verschiedenen Modalitäten dient, einschließlich T-Zell-Rezeptor-modifizierter T-Zell (TCR-T)-Therapien.

Die vorgestellten Poster "Advancing a multi-dimension KRAS mutation-specific T cell receptor (TCR) library with a 3S TCR targeting the G12D mutation to address large global patient populations" und "UniTope & TraCR - Universal tagging and tracking system for TCR-T cells integrated directly in the TCR constant region" sind nach der Konferenz auf der Website von Medigene verfügbar: https://medigene.de/wissenschaft/abstracts/

"Wir freuen uns über unsere wachsende Bibliothek von mKRAS-spezifischen rTCRs, die auf verschiedene Mutationen und HLA-Allotypen abzielen, um Therapieoptionen zu erweitern und die Ergebnisse für Patienten mit schwer zu behandelnden soliden Tumoren zu verbessern", sagte Dolores Schendel, CSO der Medigene AG. "Unser führender KRAS G12D-Kandidat, der durch das kostimulatorische Switch-Protein (CSP) PD1-41BB verstärkt wird, hat eine sehr vielversprechende T-Zell-Funktionalität gezeigt. Durch die Überwindung der Herausforderungen der Tumormikroumgebung, die die Wirksamkeit von TCR-T-Therapien bisher behindert haben, sind wir zuversichtlich, dass dieses Programm die beste Wirksamkeit und Sicherheit seiner Klasse bieten könnte. Wir erweitern unsere TCR-Bibliothek und integrieren auch neue firmeneigene Technologien in unsere End-to-End (E2E)-Plattform, darunter UniTope & TraCR, ein universelles Detektionssystem für alle rTCR in verschiedenen Modalitäten wie TCR-T-Therapien, TCR-gesteuerte T-Zell-Engager-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen. Die direkte Integration des UniTope-Tags garantiert eine 100-prozentige Ko-expression eines eindeutigen Erkennungsmerkmals in der rTCR- Sequenz und stellt einen erheblichen Fortschritt gegenüber den derzeitigen Methoden zum Nachweis von rTCRs in TCR-gesteuerten Therapien dar. UniTope und TraCR werden uns helfen, die Qualitätskontrolle zu vereinheitlichen und präzise Daten zur Bestimmung der richtigen Arzneimitteldosierung für TCR-T-Therapien zu liefern."