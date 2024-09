Berlin Heals stärkt Führungsteam

„Brumfield ist eine talentierte Führungskraft im Bereich der Medizintechnik mit einer Erfolgsbilanz bei der Markteinführung innovativer Technologien. Da sich Berlin Heals auf eine revolutionäre Behandlung der Herzinsuffizienz konzentriert, freuen wir uns sehr, dass jemand mit Brumfields Erfahrung im Bereich Herzrhythmus und Herzinsuffizienz das Team von Berlin Heals leitet", sagte Dr. Ulf Berg, Vorsitzender des Verwaltungsrates. „Zusammen mit der strategischen und kommerziellen Expertise von Brumfield und dem herausragenden Team von Innovatoren und Technologen bei Berlin Heals sind wir nun in der Lage, das volle Potenzial unserer neuen Technologie auszuschöpfen und die therapeutischen Anwendungsgebiete für Herzinsuffizienz zu verändern."

Herr Brumfield ist eine Führungskraft im Bereich der Medizintechnik mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Aufbau von Teams, die neuartige, komplexe medizintechnische Geräte auf den Markt bringen. Zuletzt war Herr Brumfield als Global Vice President Marketing of Cardiac Rhythm Management bei BIOTRONIK in Berlin tätig, wo er die strategische Vision und Umsetzung des Geschäftsbereichs Cardiac Rhythm Management leitete. Vor seinem Wechsel nach Europa war Herr Brumfield 10 Jahre im Bereich Herzinsuffizienz bei St. Jude Medical tätig, welche später von Abbott übernommen wurde. Besonders hervorzuheben sind die strategischen Investitionen und die Übernahme von CardioMEMS, die Markteinführung von CardioMEMS und die Übernahme von Thoratec, die eine neue Geschäftseinheit für Herzinsuffizienz innerhalb von Abbott bildet. Vor seiner zehnjährigen Tätigkeit als Leiter von Produkteinführungen im Bereich Herzinsuffizienz hatte Herr Brumfield zahlreiche Positionen im Bereich Herzrhythmus-Management bei St. Jude Medical in den Bereichen Klinik und Vertrieb inne. Davor war er Miterfinder einer Gehirnerschütterungs- und Alzheimer-Detektionstechnologie namens DETECT bei dem Unternehmen Zenda Technologies, wo er seine ersten Erfahrungen mit der Durchführung klinischer Studien, der behördlichen Zulassung und der Markteinführung sammelte. Während er Zenda mitbegründete, schloss Brumfield seinen Bachelor-Abschluss in Biomedizintechnik am Georgia Institute of Technology ab, wohin er später zurückkehrte, um seinen Master in Business Administration zu machen.