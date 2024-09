Optimismus am DAX: Anleger setzen auf Zinssenkungen und US-Tech-Rallye!

Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigen sich die Anleger an den deutschen Börsen optimistisch. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,4 Prozent und liegt damit knapp unter der Marke von 18.600 Punkten, die zuletzt Anfang September erreicht wurde. Jürgen Molnar von Robomarkets betont, dass eine Stabilisierung über dieser Marke das Marktumfeld positiv beeinflussen könnte. Während die wirtschaftliche Lage in Deutschland nach wie vor herausfordernd ist, ziehen positive Entwicklungen aus den USA, insbesondere die Äußerungen von Nvidia-Chef Jensen Huang, die Anleger zurück in den Markt. Nvidia-Aktien stiegen um über 8 Prozent, was auch den DAX beflügelte.

Thomas Altmann von QC Partners hebt hervor, dass das Sommerloch vorbei sei und die Handelsvolumina wieder ansteigen. Die Aussicht auf eine Zinssenkung der EZB, die Experten um 25 Basispunkte auf 3,5 Prozent erwarten, trägt zur positiven Stimmung bei. Altmann merkt an, dass die Zinssenkung bereits in den Markt eingepreist sei, und die entscheidenden Faktoren für die Börsen die geldpolitischen Aussichten sind. Die Märkte rechnen mit einer Zinspause im Oktober und einer weiteren Senkung im Dezember.