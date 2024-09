Ölpreise im Aufwind: Erholung trotz globaler Nachfragesorgen!

Die Ölpreise haben sich in den letzten Tagen erholt, nachdem sie zuvor deutliche Verluste verzeichnet hatten. Am Donnerstag stieg der Preis für ein Barrel Brent-Rohöl auf 71,77 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,31 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober legte um 1,25 Dollar auf 68,58 Dollar zu. Diese Erholung wurde vor allem durch einen schwächeren US-Dollar begünstigt, der Rohöl für Investoren aus anderen Währungsräumen günstiger macht und somit die Nachfrage stützt. Zudem führte ein tropischer Wirbelsturm, der die Südküste der USA erreichte, zu vorübergehenden Produktionsstopps in der amerikanischen Ölförderung.

Trotz dieser positiven Entwicklungen blieben die Ölpreise unter dem Druck von Nachfragesorgen, die durch eine neue Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) verstärkt wurden. Diese Prognose zeigt, dass die weltweite Nachfrage nach Rohöl in der ersten Jahreshälfte nur um 0,8 Millionen Barrel pro Tag gestiegen ist, was die schwächste Wachstumsrate seit 2020 darstellt. Die konjunkturelle Flaute in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, wird als Hauptursache für diese schwache Nachfrageentwicklung angesehen. In den vergangenen Handelswochen hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus China und den USA die Ölpreise belastet, was zu einem Rückgang von etwa sieben Dollar pro Barrel seit Anfang August führte.

Am Freitag setzte sich die Erholung der Ölpreise fort. Der Preis für Brent-Rohöl stieg auf 72,44 US-Dollar, während WTI auf 69,43 Dollar kletterte. Diese Preissteigerungen wurden durch eine positive Stimmung an den Finanzmärkten und die Auswirkungen des Hurrikans Francine unterstützt, der zu Produktionsstillständen in der US-Ölindustrie führte. Schätzungen zufolge wurden durch den Hurrikan etwa 675.000 Barrel pro Tag an Produktionskapazitäten im Golf von Mexiko stillgelegt, was knapp 40 Prozent der US-Ölproduktion in dieser Region ausmacht. Marktanalysten erwarten jedoch, dass sich die Produktion nach dem Sturm schnell erholen wird, was den preisstützenden Effekt voraussichtlich verringern könnte.

Insgesamt zeigt sich, dass die Ölpreise in einem angespannten Marktumfeld schwanken, das von geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst wird.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 72,12USD auf L&S Exchange (13. September 2024, 22:58 Uhr) gehandelt.