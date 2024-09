Durchbruch in der Impfstoffforschung: CureVac erzielt vielversprechende Ergebnisse!

CureVac N.V., ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Tübingen, hat kürzlich positive Ergebnisse aus der Phase-2-Studie seines saisonalen mRNA-Grippeimpfstoffprogramms bekannt gegeben. Diese Ergebnisse wurden von GSK, dem Partner von CureVac, veröffentlicht und zeigen vielversprechende Immunantworten gegen Influenza-A- und -B-Stämme. Die Daten erfüllen alle vordefinierten Studienendpunkte und weisen ein akzeptables Sicherheits- und Reaktogenitätsprofil auf. Der Impfstoffkandidat basiert auf CureVacs innovativem mRNA-Gerüst der zweiten Generation.

GSK hatte im Juli 2024 die Kontrolle über die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Grippeimpfstoffe im Rahmen einer Lizenzvereinbarung übernommen. Die positiven Phase-2-Daten unterstützen die Fortführung des Programms in die Phase 3, wobei die Dosierung des ersten Probanden mit einer bedeutenden Meilensteinzahlung an CureVac verbunden ist. Die Phase-2-Studie umfasste 500 gesunde Erwachsene in zwei Altersgruppen und testete verschiedene Dosisstufen im Vergleich zu einem zugelassenen Impfstoff.