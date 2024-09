Goldpreis explodiert: Rekordhoch dank Zinssenkungen und geopolitischer Unsicherheit!

Am Donnerstag und Freitag dieser Woche erlebte der Goldpreis einen signifikanten Anstieg, der durch die Aussicht auf sinkende Zinsen angetrieben wurde. An der Londoner Börse erreichte der Preis für eine Feinunze Gold am Donnerstag ein Rekordhoch von 2.551,72 US-Dollar und stieg am Freitag sogar auf 2.572,98 US-Dollar. Auch in Euro gerechnet überschritt der Preis erstmals die Marke von 2.300 Euro und erreichte 2.319,30 Euro je Unze.

Der Hauptgrund für diesen Anstieg sind Spekulationen über eine mögliche Zinssenkung. Gold, das keine Zinsen abwirft, wird in Zeiten fallender Zinsen attraktiver, da die Renditen von Staatsanleihen sinken. Am Donnerstag senkte die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte, was die Zinswende in der Eurozone weiter vorantrieb. Zeitgleich trugen schwächer als erwartete Arbeitsmarktdaten aus den USA zur Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA bei. Der Markt rechnet in der kommenden Woche fest mit der ersten Zinssenkung seit der Inflationswelle, auch wenn die genaue Stärke und Abfolge der Zinsschritte von den künftigen Konjunkturdaten abhängt.