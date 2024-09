Euro stabilisiert sich: Zinssenkungen der EZB und Fed im Fokus!

Am Donnerstag hat sich der Euro-Kurs nach einem Rückgang am Vortag stabilisiert und wurde am Vormittag bei 1,1012 US-Dollar gehandelt. Dies entspricht nahezu dem Niveau des Vortages, als die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1043 Dollar festgelegt hatte. Vor der anstehenden Zinssitzung der EZB hielten sich viele Anleger zurück. Der Euro war am Mittwoch unter Druck geraten, nachdem die US-Inflationsdaten veröffentlicht wurden, die eine Jahresinflation von 2,5 Prozent zeigten – dem niedrigsten Stand seit Februar 2021. Allerdings blieb die Kerninflation mit 3,2 Prozent relativ hoch, was die Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank Fed dämpfte.

Die Fed wird am kommenden Mittwoch über mögliche Zinssenkungen entscheiden, wobei Experten eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte erwarten. In der Eurozone wird eine Zinssenkung der EZB als wahrscheinlich angesehen, da die Inflation gesunken ist und die Wirtschaft schwächelt. Volkswirte erwarten, dass der Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 3,50 Prozent gesenkt wird. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zwar betont, dass die Entscheidungen datenabhängig sind, jedoch signalisierten viele Ratsmitglieder eine Zinssenkung.