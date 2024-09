Fresenius-Aktie im Aufwind: JPMorgan hebt Kursziel auf 40,10 Euro!

Die US-Bank JPMorgan hat die Fresenius-Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 37,60 auf 40,10 Euro angehoben. Analyst David Adlington hebt hervor, dass die Unternehmensstrategie erste positive Ergebnisse zeigt, da Fresenius im zweiten Quartal die Erwartungen zum vierten Mal in Folge übertroffen hat und der Gewinnrückgang gestoppt wurde. Lediglich die mögliche Trennung von Fresenius Medical Care (FMC) könnte die Ergebnisse kurzfristig belasten. Zudem liegen die Einsparungen über den ursprünglichen Planungen, was auf eine vielversprechende Entwicklung hindeutet.

Ein weiterer Aspekt, der die Fresenius-Aktie betrifft, ist die Dividendenpolitik. Im Jahr 2024 wurde keine Dividende ausgeschüttet, was einen Bruch mit der langjährigen Tradition des Unternehmens darstellt. Analysten erwarten jedoch, dass Fresenius im Jahr 2025 wieder eine Dividende zahlen wird, möglicherweise in Höhe von 0,92 Euro pro Aktie. Dies würde bei einem aktuellen Kurs von 33,37 Euro eine Dividendenrendite von 2,75 % bedeuten. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2024 ein Ergebnis je Aktie von 1,58 Euro erzielt, was einem Wachstum von 10 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Fresenius in der Lage sein könnte, die Dividende zu zahlen, ohne die finanzielle Stabilität zu gefährden.

Die Bilanz des Unternehmens hat sich ebenfalls verbessert, da die Gesamtverbindlichkeiten von über 15,8 Milliarden Euro im Vorjahr auf 13,5 Milliarden Euro gesenkt wurden. Dies schafft ein stabileres Fundament für zukünftige Dividendenzahlungen. Analysten sind optimistisch, dass Fresenius im Jahr 2025 wieder eine attraktive Dividende ausschütten kann, was die Aktie für Investoren wieder interessanter machen könnte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird voraussichtlich bei etwa 11 liegen, was die Aktie zusätzlich attraktiv erscheinen lässt.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 34,59EUR auf Tradegate (13. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.