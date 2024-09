Boeing unter Druck: Streik führt zu dramatischem Aktienrückgang!

Ein Streik der größten Gewerkschaft von Boeing, der International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), hat am Freitag zu einem signifikanten Rückgang der Aktien des Flugzeugbauers geführt. Vorbörslich verloren die Papiere 3,7 Prozent im Vergleich zum Vortag, was den anhaltenden Abwärtstrend des Unternehmens verstärkt. Seit Jahresbeginn hat Boeing bereits mehr als ein Drittel seines Börsenwerts verloren, was auf eine Reihe von Pannen und Produktionsproblemen zurückzuführen ist.

Die rund 33.000 Mitglieder der IAM hatten mit einer überwältigenden Mehrheit von 96 Prozent für den Streik gestimmt, nachdem sie ein Angebot von Boeing abgelehnt hatten, das eine Einkommenserhöhung von 25 Prozent über vier Jahre vorsah. Die Gewerkschaft hatte ursprünglich eine Erhöhung von 40 Prozent gefordert, was die Unzufriedenheit der Arbeiter über die vergangenen Jahre widerspiegelt, in denen sie weitgehend auf Lohnerhöhungen verzichtet hatten, während die Lebenshaltungskosten in der Region stiegen. Der letzte Streik der IAM fand 2008 statt und dauerte 57 Tage, was Boeing schätzungsweise zwei Milliarden Dollar kostete.