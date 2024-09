NFON AG: Mit KI zur Marktführerschaft – Strategien und Wachstumsprognosen 2024

Ein zentrales Element dieser Strategie ist die Übernahme von botario, die die KI-Expertise von NFON erweitern und innovative Funktionen in das Produktportfolio integrieren soll. CTO Andreas Wesselmann hob hervor, dass die KI-Technologie nicht nur für die Produktentwicklung, sondern auch für die gesamte Unternehmensstrategie von entscheidender Bedeutung ist. Die neuen KI-Lösungen sollen insbesondere im Bereich der Kundenkommunikation und -interaktion eingesetzt werden, um einen konkreten geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.

Am 12. September 2024 präsentierte die NFON AG im Rahmen ihres Capital Market Day ihre strategische Ausrichtung und Mittelfristprognosen. Das Unternehmen, das sich als führender Anbieter integrierter Cloud-Businesskommunikation in Europa positioniert, plant, seine Marktstellung durch verstärkte Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) zu festigen. CEO Patrik Heider betonte, dass die Innovations- und Transformationsstrategie von NFON darauf abzielt, KI-basierte Lösungen zu entwickeln, die den dynamischen Anforderungen des Marktes gerecht werden.

Finanziell erwartet NFON trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds ein nachhaltiges Wachstum. Für das Jahr 2024 wird ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich prognostiziert, während bis 2027 ein zweistelliges Umsatzwachstum angestrebt wird. Die wiederkehrenden Umsätze sollen über 90 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Für 2024 wird ein bereinigtes EBITDA von 10 bis 12 Millionen Euro erwartet, mit einer angestrebten EBITDA-Marge von mindestens 15 % bis 2027.

Die Veranstaltung bot Investoren und Analysten nicht nur Einblicke in die strategischen Initiativen, sondern auch in die finanziellen Perspektiven des Unternehmens. Die Integration von Deutsche Telefon Standard (DTS) wird als ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Profitabilität angesehen, da Synergien aus der Eliminierung doppelter Strukturen in verschiedenen Unternehmensbereichen erwartet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass NFON AG auf einem klaren Kurs ist, um ihre Marktposition durch technologische Innovationen und strategische Akquisitionen zu stärken. Die Fokussierung auf KI und die angestrebten finanziellen Ziele unterstreichen das Engagement des Unternehmens, nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. Die vollständige Präsentation und weitere Informationen sind auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations verfügbar.

Die NFON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 5,80EUR auf Tradegate (13. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.