Binect AG senkt Ergebnisprognose: Umsatzwachstum bleibt stabil!

Die Binect AG hat am 13. September 2024 eine Anpassung ihrer Prognose auf Basis vorläufiger Halbjahreszahlen bekannt gegeben. Die Veröffentlichung der vollständigen Halbjahreszahlen ist für den 20. September 2024 geplant. Laut der Ad-hoc-Mitteilung ist der Umsatz im ersten Halbjahr planmäßig gestiegen, jedoch konnte das Ergebnis die Erwartungen nicht vollständig erfüllen. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem positiven EBITDA, jedoch nicht mit einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Dies liegt daran, dass das positive EBITDA 2024 ohne nennenswerte Aktivierung von Eigenleistungen erzielt wird, da die Investitionen in das neue SaaS-Produkt Binect ONE nach der Fertigstellung der Softwareplattform Ende 2023 planmäßig eingestellt wurden.

Die Umsatzprognose bleibt unverändert bei einem Wachstum von 25-35%. Die Anpassung der Ergebnisprognose ist vor allem auf die schwierige konjunkturelle Lage und die Wettbewerbsbedingungen im Bereich der Standardprodukte zurückzuführen. Einige größere Bestandskunden konnten ihr Transaktionsvolumen nicht wie erwartet steigern, was zu einem Rückgang in ihrem Kerngeschäft führte. Zudem wurden weniger Neuabschlüsse als geplant verzeichnet, und die Auftragswerte lagen teilweise unter den Erwartungen. Besonders bei größeren Neuverträgen verzögerten sich Rollout-Projekte, was zu einer Verschiebung des Umsatzes um mehrere Monate führte.