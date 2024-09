Gesundheitsschädliche Bakterien in Wraps aus dem Kühlregal

Hamburg (ots) - Für den spontanen Hunger unterwegs gibt es die Snacks überall zu

kaufen: Wraps to go aus den Kühlregalen der Discounter und Supermärkte, gefüllt

mit Hühnchen, Käse, Soße und etwas Krautsalat zu Preisen von 1,99 bis 2,19 Euro.

Doch eine Stichprobe des NDR-Verbrauchermagazins "Markt" zeigt: manche Produkte

können zu gesundheitlichen Problemen führen.



Das NDR Verbrauchermagazin "Markt" hat fünf der beliebten Snacks bei Penny,

Lidl, Aldi, Rewe und Edeka gekauft und durch ein unabhängiges Labor untersuchen

lassen. Ergebnis: Die Wraps der Discountern Aldi und Penny waren auffällig, das

Labor warnt vor dem Verzehr.





In dem Wrap von Aldi stellt das Labor fest, dass der Warnwert für BacillusCereus überschritten ist. Ein Bakterium, dass schon nach kurzer Zeit nach demVerzehr zu Erbrechen oder Durchfall führen kann."Der dürfte eigentlich meiner Meinung nach so nicht mehr auf dem Markt sein",warnt die staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin Monika Dust vom Labor"my-lab", die die Produkte für den NDR untersucht hat.Der Verkauf ist jedoch trotz der Überschreitung des Warnwertes rechtlichzulässig.Aldi Nord schreibt dem NDR in einer Stellungnahme dazu:"Zum genannten Produkt wurden bei Kontrollen unseres Lieferanten keineAuffälligkeiten festgestellt. Kundenbeschwerden liegen uns nicht vor."In einer Probe aus einem Penny-Markt war der Richtwert der Gesamtkeimzahlüberschritten und darf trotzdem im Handel bleiben.Penny schreibt an "Markt": Die Keimzahl sei,, (...)auf die natürliche Mikroflora der frischen Zutaten in unseren Wrapszurückzuführen."und ihre Produkte seien"(...) unter strengen hygienischen Bedingungen produziert und regelmäßig durchunabhängige Labore auf ihre Qualität und Sicherheit geprüft."Mehr zu dem Thema in der Sendung "Markt": Am Montag, den 16.09.2024, um 20.15Uhr im NDR Fernsehen.