Paukenschlag zum Wochenende Goldpreis bald bei 2.700 US-Dollar? Barrick Gold stößt spektakuläre Rallye an War das für den Goldpreis die entscheidende Weichenstellung in Richtung 2.700 US-Dollar oder gar in Richtung 3.000 US-Dollar? Die Vehemenz des Anstiegs legt die Vermutung nahe, doch erst die Fed wird darüber entscheiden.