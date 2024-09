Top-Artikel der Kalenderwoche 37/24 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Palantir-Chairman Peter Thiel könnte von der Rallye der Palantir-Aktie nach der Ankündigung, in den S&P 500 aufgenommen zu werden, profitieren, indem er Aktien im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar verkauft.

Die Analysten der Research-Boutique GlassHouse haben sich positiv zur Aktie von Super Micro Computer geäußert. An der These zum Unternehmen habe sich nichts geändert.

Dividendenaktien bieten nicht nur regelmäßige Ausschüttungen, sondern auch die Chance, von Kurssteigerungen zu profitieren.

Die Auflösung des Yen-Carry-Trade dürfte sich im September fortsetzen und das Risiko eines weiteren großen Ausverkaufs mit sich bringen, so Devisenstrategin Kathy Lien.

Ein Bewertungsmodell besagt, dass Bitcoin derzeit überbewertet ist. Das gleiche Modell prognostiziert einen Bitcoin-Preis für das Jahr 2140, wenn alle Bitcoins geschürft sein sollten.

Die Tesla-Aktien setzen ihren Aufwärtstrend fort. Die Deutsche Bank stuft die Aktie mit Kaufen ein.

Saisonal betrachtet ist der September der schwierigste Monat für Bitcoin. Ob der Bullrun nach der Konsolidierung weitergeht: Die Krypto-Kolumne von Alexander Mayer.

Die Aktie des kanadischen Midstream-Unternehmens Pembina Pipeline bietet eine Dividendenrendite von 5,2 Prozent – und jede Menge frische Kaufsignale!

Die US-Wahlen rücken immer näher – und damit laut vieler Analysten auch der langersehnte Ausbruch der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung der Welt.

Meistdiskutierte Wertpapiere

Über diese Wertpapiere spricht die Finanz-Community. Die meistdiskutierten Aktien dieser Woche auf wallstreet-online.de auf einen Blick.

Top & Flop Werte der Kalenderwoche 37/24

In der vergangenen Handelswoche erlebte der DAX eine bemerkenswerte Entwicklung, die von einer Vielzahl von Unternehmensperformances geprägt war. An der Spitze der Gewinnerliste stand die Commerzbank, die mit einem beeindruckenden Plus von 21,19 Prozent glänzte. Auch Siemens Energy konnte sich mit einem Zuwachs von 13,44 Prozent stark positionieren. Weitere positive Überraschungen lieferten MTU Aero Engines (+4,89 %), Sartorius Vz. (+4,81 %) und Qiagen (+4,41 %), die ebenfalls zu den Top-Werten zählten.