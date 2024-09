Huthi-Miliz im Jemen feuert ballistische Rakete auf Israel

TEL AVIV/SANAA (dpa-AFX) - Die Huthi-Miliz im Jemen hat eine ballistische Rakete auf Israel abgefeuert. Sie habe in elf Minuten eine Strecke von mehr als 2.000 Kilometern zurückgelegt, sagte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Israel solle sich auf "mehr Angriffe" gefasst machen, warnte er. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte nach dem Raketenangriff eine harte Reaktion an. "Jeder, der uns angreift, wird unserer Faust nicht entkommen", sagte er.

Israels Armee teilte mit, die Boden-Boden-Rakete sei offenbar in der Luft zerbrochen und in offenem Gebiet niedergegangen. Zuvor hatten am frühen Morgen im Zentrum des Landes die Warnsirenen geheult. Es sei mehrmals versucht worden, die Rakete mit den Abwehrsystemen Arrow (Pfeil) und Iron Dome (Eisenkuppel) abzufangen, hieß es. Ein Militärvertreter sagte, eine erste Untersuchung habe ergeben, dass die Rakete zwar von einer Abwehrrakete getroffen und dadurch fragmentiert, aber nicht zerstört worden sei. Israel verfügt über ein mehrstufiges Raketenabwehrsystem.