Daimler Truck bringt Langstrecken-Elektro-Lkw in Serie - 2.000 Bestellungen

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will seinen Elektro-Lkw für die Langstrecke ab Ende November in Serie herstellen. Der Mercedes-Benz eActros 600 soll mit einer Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden (kWh) eine Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen ermöglichen, wie das Unternehmen am Sonntag auf einer Vorabendveranstaltung der Internationalen Automobilausstellung IAA Transportation in Hannover mitteilte. Am Tag seien damit Reichweiten von mehr als 1.000 Kilometer möglich, wenn in den vorgeschriebenen Fahrerpausen zwischengeladen werde. Daimler Truck hat die Reichweite eigenen Angaben zufolge mit einem Gesamtzuggewicht von 40 Tonnen erreicht.

Das Fernverkehrssegment steht dem Dax -Konzern zufolge für zwei Drittel der Abgasemissionen des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) im Lkw-Verkehr. Bisher konzentrieren sich die Anbieter auf Elektro-Nutzfahrzeuge für den innerstädtischen Lieferverkehr oder die Mittelstrecke. In diesem Verkehr spielt die Reichweite keine so große Rolle wie für den Langstreckenverkehr. Für diesen gelten wegen des hohen Gewichts der Elektroakkus auch Brennstoffzellen-Lkw als aussichtsreich. Daimler Truck treibt die Brennstoffzelle als Antrieb im Gemeinschaftsunternehmen Cellcentric mit dem schwedischen Rivalen Volvo zusammen voran.