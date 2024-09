Der 1. Taschenlampen-Erlebnisladen der Welt startet in Las Vegas

LAS VEGAS, 15. September 2024 /PRNewswire/ -- Olight ist eine Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, ein weltweit führender Anbieter von Taschenlampen im mittleren bis oberen Preissegment zu werden. Sie eröffnete auf der Fashion Show Las Vegas den weltweit ersten Erlebnisladen für Taschenlampen. Am selben Tag veranstaltete das Unternehmen eine große Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte und ein Fan-Festival für seine treuen Kunden.

Das Geschäft setzt auf ein fortschrittliches digitales Einzelhandelsmodell, das Online- und Offline-Kanäle nahtlos miteinander verbindet. Durch die Nutzung von Cloud Computing, Big Data, IoT und anderen Spitzentechnologien hat Olight ein einheitliches System für Lagerhaltung, Logistik, Lieferkettenmanagement und Einzelhandel geschaffen. Dies steigert die betriebliche Effizienz und ermöglicht es den Kunden, online zu bestellen und im Laden abzuholen, was ein bequemeres und effizienteres Einkaufserlebnis bietet.

„Olight hat sich konsequent auf den US-amerikanischen Markt konzentriert und online hervorragende Ergebnisse erzielt. Unser erster Experience Store soll nicht nur unsere Produkte präsentieren, sondern auch als Brücke zwischen online und offline dienen und unsere Marke mit unseren Kunden verbinden", so Mavis Xiao, Marketingleiterin von Olight.

Neue Produkteinführungen

Olight stellte auf der Veranstaltung fünf neue Produkte vor: Arkfeld Ultra, Baton Turbo, Perun 3, Sphere und das Arkfeld Pro (Paw Edition). Die Arkfeld Ultra verwendet ein neues Aluminiummaterial, das sie zu einer der robustesten und kratzfestesten Taschenlampen der Welt macht. Olight verwendete dieses Material auch, um für jeden Zuschauer ein besonderes Geschenk zu gestalten.

Mit der Veröffentlichung der Arkfeld Pro (Paw Edition) kündigte Olight ein Tierhilfsprojekt in 13 Ländern an, das sich für mindestens zwei Jahre dem Tierschutz widmet. Für jede verkaufte Arkfeld Pro (Paw Edition) spendet Olight 5 Dollar an lokale Tierhilfsorganisationen. Ziel dieser Initiative ist es, Mittel für den Tierschutz zu beschaffen und das gesellschaftliche Bewusstsein und Handeln zu stärken.

O-Fan-Tag: die Gemeinschaft feiern

Der O-Fan Day war ein Fan-Festival, bei dem Olight seine Wertschätzung für die O-Fans zum Ausdruck brachte, die nach Ansicht von Olight die treibende Kraft für das Wachstum der Marke sind. Olight veranstaltete eine Preisverleihung, um Fans auszuzeichnen, die einen herausragenden Beitrag zur Unterstützung und Förderung der Marke geleistet haben. Mehr als 200 O-Fans nahmen an dem Festival teil und feierten mit der Olight-Geschäftsführung, den Forschungs- und Entwicklungsteams und vielen anderen.

Das Olight Fall Event 2024 war die wichtigste Veranstaltung der Marke in diesem Jahr. Als eine Marke, die sich der Etablierung als weltweiter Marktführer für Taschenlampen verschrieben hat, ist Olight mutig und bricht mit dem üblichen Schema. Diese Herbstveranstaltung demonstrierte die Entschlossenheit von Olight, die Taschenlampenindustrie durch Innovation neu zu definieren und die Entwicklung der gesamten Branche zu fördern.

Informationen zu Olight:

Olight hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von Taschenlampen im mittleren bis oberen Preissegment zu werden und die Branche voranzutreiben. Die vielfältige Produktpalette deckt verschiedene Szenarien ab, vom alltäglichen Tragen bis hin zu Outdoor-Abenteuern, und ist in ganz Europa, Amerika und darüber hinaus erhältlich.

