Sinopec gewinnt den ersten Preis für den besten Beitrag zum Umweltschutz auf der ersten Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference in Frankfurt

FRANKFURT, Deutschland, 15. September 2024 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec, HKG: 0386) wurde auf der ersten Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference in Frankfurt mit dem Best Environmental Protection Case Award (Preis für den besten Beitrag zum Umweltschutz) ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand im Kongresszentrum der Messe Frankfurt statt und würdigte die herausragenden Beiträge von Sinopec zur nachhaltigen Entwicklung.

Unter dem Motto Together for the Future wurden auf der Konferenz die besten Fälle in zehn Kategorien vorgestellt, darunter Umweltschutz, soziale Verantwortung, Unternehmensführung und technologische Innovation. Ziel war es, den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und europäischen Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu fördern und das Verständnis für Chinas Fortschritte in der deutschen und europäischen Industrie zu vertiefen.