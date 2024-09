Xinhua Silk Road Chinas Dienstleistungsmesse fördert den gemeinsamen Wohlstand globaler Unternehmen PEKING, 15. September 2024 /PRNewswire/ - Unter dem Motto „Globale Dienstleistungen, gemeinsamer Wohlstand" wird am Donnerstag in Peking die China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2024 eröffnet, an der 85 Länder und internationale …