Rhino Rescue markiert den Welt-Erste-Hilfe-Tag mit der Einführung von Outdoor-spezifischen Erste-Hilfe-Sets

LOS ANGELES, 16. September 2024 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Welt-Erste-Hilfe-Tages am 14. September, der unter dem Motto „Erste Hilfe und Sport" steht, hat Rhino Rescue, die renommierte Marke für professionelle Erste Hilfe, stolz das Rhino Rescue Outdoor-Erste-Hilfe-Set vorgestellt. Mit dem Ziel, die Sicherheit zu erhöhen und professionelle Erste-Hilfe-Sets für Outdoor-Sportler bereitzustellen, umfasst diese Serie fünf spezialisierte Sets, die für die besonderen Anforderungen verschiedener Outdoor-Szenarien entwickelt wurden.

Jenny Lee, Geschäftsführerin von Rhino Rescue, hob die Strategie des Unternehmens hervor, seine Produktpalette zu erweitern und über die traditionellen Traumasets für Ersthelfer hinauszugehen, um Angebote zu schaffen, die auf den Alltag von Personen zugeschnitten sind, die Outdoor-Aktivitäten nachgehen. „Unsere intensive Zusammenarbeit mit professionellen Ersthelfern in den letzten zehn Jahren hat die Notwendigkeit maßgeschneiderter Erste-Hilfe-Lösungen für Zivilisten unterstrichen. Diese neuen Produktlinien veranschaulichen das Engagement unserer Marke, einem breiteren Publikum wichtiges Wissen und Fähigkeiten im Bereich Erste Hilfe zu vermitteln, um sich proaktiv vor unvorhergesehenen Vorfällen zu schützen", sagte Lee.

Details zur neuen Produktpalette

Die Produktpalette ist in zwei Serien unterteilt, die jeweils auf leichte Tragbarkeit und effiziente Organisation ausgerichtet sind. Die Rhino Rescue Ultralight First Aid Kit-Serie und die Rhino Rescue QuickFind First Aid Kit-Serie bieten zusammen fünf verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Farboptionen, die ein vielfältiges Publikum ansprechen, von Wanderern, Läufern und Radfahrern bis hin zu begeisterten Campern, die eine spezielle Ausrüstung benötigen. Die Ultralight-Serie aus 40D-Nylon sorgt für ein federleichtes Design, während die QuickFind-Serie aus 210D-Nylon für eine organisierte und transparente Aufbewahrung sorgt, die es dem Benutzer ermöglicht, seine wichtigsten Utensilien schnell und einfach zu finden.