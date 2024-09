Präsentation umfassender Energiespeicherlösungen für die gesamte industrielle Kette

Anaheim, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Auf der RE+ 2024 hat Sunwoda unter dem

Motto "Sunwoda Inside" einen maßgeblichen Eindruck hinterlassen und seine

Führungsrolle bei der Bereitstellung von End-to-End-Energiespeicherlösungen

unterstrichen. Mit 27 Jahren Erfahrung in der Batterietechnologie hat Sunwoda

ein umfassendes Ökosystem entwickelt, das Batteriezellen, Batteriepacks,

Batteriemanagementsysteme (BMS), Energiemanagementsysteme (EMS) und vollständig

integrierte Energiespeicherlösungen umfasst.



Ausstellung von Energiespeicherzellen





Dank seines langjährigen Know-hows kann Sunwoda integrierteEnergiespeicherlösungen liefern, die in der Branche Maßstäbe setzen. Auf der RE+2024 stellte Sunwoda seine hochmodernen 314-Ah- und 600-Ah+-Zellen mitultrahoher Kapazität vor. Die Zellen mit 314 Ah, die im NoahX5-MWh-Batterie-Energiespeichersystem (BESS) zum Einsatz kommen, sind mehrfachzertifiziert und weisen eine höhere Energiedichte auf, was ihre Zuverlässigkeitbei verschiedenen Anwendungen erhöht.Die neuen Zellen mit 600 Ah+, die für 20-Fuß-Container-Energiespeichersystememit mehr als 6,5 MWh ausgelegt sind, stellen einen Technologiesprung in derEnergiespeicherung dar. Diese Zellen bieten eine präzise Spannungssteuerung undKompatibilität mit 2000-V-Hochspannungsanlagen und werden voraussichtlich imJahr 2025 ausgeliefert.Umfassende Lösungen für unterschiedliche EnergiebedürfnisseSunwoda präsentierte auf der Veranstaltung ein komplettes Spektrum anEnergiespeicherlösungen: Das Flüssigkühlspeichersystem NoahX 5 MWh mit über12.000 Zyklen und einer Lebensdauer von mehr als 20 Jahren spielt einegrundlegende Rolle bei der globalen Energiewende. Das System wurde im Junierfolgreich im größten unabhängigen netzseitigen Speicherprojekt der ProvinzZhejiang eingesetzt und hat auch auf den internationalen Märkten, einschließlichEuropa und Australien, an Bedeutung gewonnen.Im Bereich Gewerbe und Industrie stellte Sunwoda das flüssigkeitsgekühlteFreiluft-Schranksystem NoahX 417 kWh vor. Diese Lösung ist mit den hochsicheren,langlebigen 314-Ah-Zellen ausgestattet und integriert die fortschrittlichen BMS-und EMS-Technologien von Sunwoda, um Betriebsstabilität, optimaleEnergieeffizienz und Kosteneffizienz zu gewährleisten.Für Anwendungen im Wohnbereich baut Sunwoda seine globale Präsenz mit aktivenProjekten in Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich und Spanien weiteraus. Die flexiblen und skalierbaren Produkte, die von 5 kWh bis 180 kWh reichen,sind so konzipiert, dass sie den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerechtwerden und den Umstieg auf grüne Energie sowohl in Haushalten als auch inUnternehmen fördern.Informationen zu Sunwoda EnergyAls Tochtergesellschaft der Sunwoda-Gruppe ist Sunwoda Energy auf umfassendeEnergiespeicherlösungen spezialisiert. Dazu gehören Energieversorgungsnetze, ESSfür Privathaushalte, Unternehmen und Versorgungsunternehmen sowie intelligenteEnergielösungen. Sunwoda bietet integrierteSource-Grid-Load-Storage-Cloud-Lösungen mit umfassenden Dienstleistungen fürVertrieb, Investition, Bau und Betriebsmanagement über den gesamtenProduktlebenszyklus.