Knappe Mehrheit unterstützt von Firmen bezahlte Väterauszeit

BERLIN (dpa-AFX) - Eine knappe Mehrheit der Deutschen befürwortet laut einer Umfrage eine vom Arbeitgeber bezahlte zusätzliche Familienauszeit nach der Geburt eines Kindes. In der repräsentativen Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 51 Prozent der Befragten an, dass sie es "voll und ganz" oder "eher" befürworten, wenn Arbeitgeber die Kosten für eine zweiwöchige Freistellung von zumeist männlichen Arbeitnehmern zur Betreuung eines neugeborenen Kindes übernehmen würden. 33 Prozent lehnten dies ab, 16 Prozent antworteten "Weiß nicht".

Unter den 2.126 Teilnehmern gaben vor allem jüngere Menschen zwischen 18 und 39 Jahren an, eine solche Lösung zu befürworten. Mit 68 Prozent war die Zustimmung in der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen am größten. Auch unter den Wählern der Linkspartei ist die Idee mit einem Zustimmungswert von 71 Prozent am beliebtesten, gefolgt von Wählern der Grünen (68). Die größten Vorbehalte haben dagegen Wähler von AfD und FDP. Hier gaben 47 Prozent jeweils an, das Finanzierungsmodell eher oder voll abzulehnen.