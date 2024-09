Ministerin Schulze bei Erneuerbare-Energien-Messe in Indien

GANDHINAGAR (dpa-AFX) - Deutschland möchte seine Zusammenarbeit mit Indien im Bereich der erneuerbaren Energien vorantreiben. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) vertritt Deutschland bei der Erneuerbaren-Energien-Konferenz und Fachmesse RE-INVEST, die diesmal in der Hauptstadt des westindischen Bundesstaats Gujarat, Gandhinagar, stattfindet. Die dreitägige Veranstaltung wird am Montag von Ministerpräsident Narendra Modi eröffnet. Deutschland ist Gastland.

Das bevölkerungsreichste Land der Erde will mit der Messe zum einen mehr Investoren aus dem In- und Ausland im Bereich der Erneuerbaren anlocken. Zum anderen soll die Messe, die vom Ministerium für neue und erneuerbare Energie zum vierten Mal veranstaltet wird, das Potenzial Indiens in dem Bereich zeigen.