DAX-FLASH Weitere Gewinne nach starker Erholung in der Vorwoche Der Dax dürfte am Montag an die starke Vorwoche anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18.729 Punkte. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt im …