Süße Nachrichten Kaufland senkt Preise für Zucker (FOTO) Zum 16. September senkt Kaufland erneut die Verkaufspreise. Dieses Mal im Fokus: Zucker. Der Grund hierfür sind die gesunkenen Rohwarenpreise in diesem Bereich. Diesen Preisvorteil gibt Kaufland direkt an seine Kunden weiter. So kostet zum Beispiel …