In bullischer Flagge

Solange der Bereich um 1,2965 US-Dollar nicht wieder bärisch gekreuzt wird, stehen die Chancen nach erfolgreicher Auflösung der Flagge auf einen Anstieg an 1,3388 und darüber an 1,3640 US-Dollar vergleichsweise gut und würde sich für ein mittelfristiges Long-Engagement anbieten. Notierungen unterhalb von 1,2893 US-Dollar würden jedoch das aktuell bullische Chartbild ins Wanken bringen, unterhalb dieser Marke müsste ein neuerlicher Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei 1,2648 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Spätestens ab 1,2446 US-Dollar dürften wieder Schnäppchenjäger das Paar GBP/USD stabilisieren.

Fazit

Erste Anzeichen auf eine Fortsetzung der Kursrallye an 1,3640 US-Dollar ergeben sich bei einem erfolgreichen Anstieg über 1,3200 US-Dollar und können über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Hierzu wurde beispielshalber das mit einem Hebel von 51,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ9XLY herausgesucht. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 180 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 6,99 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 1,2940 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,65 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind jedoch gut einige Wochen bis Monate einzuplanen.