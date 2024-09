Hypoport wieder nachgefragt

Die maßgebliche Hürde verläuft seit Monaten um 273,00 Euro und begrenzt das Wertpapier auf der Oberseite effektiv. Der Kursgewinn von rund 3,7 Prozent am Freitag direkt an diesen Widerstand lässt Hoffnungen auf einen bevorstehenden Ausbruch aufkeimen, in der Folge könnte Kurspotenzial an 284,00 und darüber 298,00 Euro freigesetzt werden und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Auf der Unterseite bildet nun der Bereich um 253,60 Euro den letzten Support vor einem temporären Verkaufssignal mit Zielen bei 241,00 und darunter 224,00 Euro. Letzteres Szenario wird aufgrund der steigenden Nachfrage und Volumen nicht favorisiert.

Trading-Strategie: