UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11300 Pence auf "Sell" belassen. Der Antikörper Imfinzi dürfte gegen Blasenkrebs in den USA nun auch für die gesamte Zeit vor bis nach einer Operation zugelassen werden, schrieb Analyst Matthew Weston in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Studiendaten./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2024 / 23:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2024 / 23:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 141,8EUR auf Tradegate (16. September 2024, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 113

Kursziel alt: 113

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m