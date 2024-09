Aktien Frankfurt Ausblick Dax stabil und 19.000 Punkte in Reichweite Nach stabilen Kursen auf hohem Niveau sieht es zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt aus. Der Leitindex Dax wurde am Montag rund eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels mit 18.685 Zählern moderat unter dem Schlusskurs vom Freitag erwartet. …