UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 238 auf 270 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alzheimer rücke bei den Schweizern nun in den Fokus, schrieb Analyst Matthew Weston in seinem am Montag vorliegenden …